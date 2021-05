Roma, il Comune avvia la revoca sulla delibera dello Stadio a Tor di Valle: la Raggi valuta la causa

Fernando Magliaro 28 maggio 2021 a

La Giunta di Virginia Raggi ha approvato, pochi minuti fa, la delibera che dà l’avvio al procedimento di revoca del pubblico interesse concesso nel 2014 e confermato nel 2017 al progetto Stadio della Roma. Nel testo, dopo il riepilogo del lunghissimo e travagliato iter del provvedimento, viene disposta la revoca a seguito “del mutamento dello scenario della situazione di fatto e di diritto venutasi a verificare” dopo l’addio della As Roma al progetto, e “non prevedibile al momento dell’adozione della dichiarazione di pubblico interesse”.

Altra novità: viene dato mandato agli Uffici comunali e all’Avvocatura capitolina di “avviare i più opportuni provvedimenti volti alla valutazione e quantificazione di ogni eventuale” danno al Campidoglio “determinato dal mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione dei provvedimento di Dichiarazione di Pubblico interesse”. In sostanza, il Comune valuta se fare causa alla società giallorossa. Ovviamente il testo deve essere approvato dal Consiglio comunale, solo organo competente in materia di urbanistica e che aveva approvato le due delibere Marino e Raggi.

