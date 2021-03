Offese sessiste a Giorgia Meloni, l'Università di Siena sospende per tre mesi il professor Gozzini

26 marzo 2021 a

a

a

Il Consiglio di amministrazione dell’Università di Siena ha accolto nella riunione di questa mattina il parere espresso dal Collegio di disciplina sulla sanzione proposta dal Rettore per il professor Giovanni Gozzini e ha deliberato la sospensione del docente dall’ufficio e dallo stipendio per tre mesi. Gozzini aveva rivolto epiteti offensivi alla leader dei Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante una trasmissione radiofonica in diretta di Controradio. Nell’ultima riunione dello scorso 16 marzo, infatti, il Collegio di disciplina, composto dai professori Gabriella Piccinni, Angelo Barba e Elena Bindi, dopo aver constatato la rilevanza dei fatti sul piano disciplinare ha confermato la proposta del rettore Francesco Frati.

"Non merita solidarietà", l'attacco di Selvaggia Lucarelli a Giorgia Meloni. E tira in ballo pure Mattarella

In occasione della discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione ha approvato una mozione di alcuni consiglieri, nella quale si sottolinea il ruolo dell’Università, istituzione culturale centrale nella società, e la responsabilità che questo ruolo implica nel rispetto dei valori fondanti della nostra comunità. Questa la nota dell'Ateneo in merito al caso delle affermazioni sessiste sulla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, pronunciate da Gozzini, docente a Siena, in una trasmissione su Controradio del 19 febbraio scorso: le aveva dato della "scrofa", "rana dalla bocca larga", "pesciaiola" e altri insulti osceni.

Meloni a valanga su Vauro. Gli insulti a Fratelli d'Italia? Intollerabile. E parte la querela

Nelle scorse settimane Raffaele Palumbo, direttore editoriale di Controradio, storica emittente fiorentina che aveva ospitato il docente, si era dimesso. Nella riunione del Collegio di disciplina Gozzini affermò: "Ho sbagliato e chiedo scusa per il danno arrecato all'immagine della mia università e chiedo anche scusa per il dolore provocato ai miei colleghi. Tutto ciò non era nella mia volontà".

Salta una testa per le offese alla Meloni. Lascia Palumbo di Controradio: "Devo metabolizzare gli insulti..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.