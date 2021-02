Giorgia Meloni querela Vauro per gli insulti a Fratelli d'Italia: "Ne risponderà legalmente"

26 febbraio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni furibonda querela Vauro per gli insulti a Fratelli d'Italia. L'annuncio della leader di Fdi arriva sui social: "Non ho alcun interesse alla solidarietà di un personaggio come Vauro - scrive la Meloni - ma per le sue dichiarazioni diffamanti rivolte verso Fratelli d’Italia in TV ne risponderà legalmente. Non sono più disposta a tollerare questo tipo di diffamazione nei confronti miei e del partito di cui sono presidente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.