Insulti alla Meloni, arriva la solidarietà dei partigiani

Insulti a Giorgia Meloni, il giorno dopo continuano le condanne nei confronti delle parole del docente dell'Università di Siena. E la solidarietà verso la leader di Fratelli d'Italia.

Cattivi maestri all'università di Siena contro Giorgia Meloni

Ora arrivano anche le parole dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani che dice basta alla cultura dell'odio e al sessismo. «Parole folli e civilmente sgrammaticate. Basta con la cultura dell’odio e con il sessismo». Così all’Adnkronos l’ufficio stampa dell’Associazione nazionale partigiani italiani sottolinea la solidarietà a Giorgia Meloni per gli insulti ricevuti da un docente universitario di Siena durante una trasmissione radiofonica, a margine del tweet in cui l’Anpi afferma che «l’Italia democratica non può tollerare da parte di chiunque il linguaggio dell’odio e della miserabile offesa sessista».

