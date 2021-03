Roberto Morassut lancia un siluro sulle Sardine che attaccano il Pd: "Operazione inutile"

06 marzo 2021 a

Nel Pd è Roberto Morassut, deputato romano, a pretendere rispetto per il suo partito, dopo che la manifestazione delle Sardine al Nazareno ha avuto anche l’onore dell’ingresso negli uffici della presidente Valentina Cuppi. “Le sardine levino le tende da sotto il Nazareno, si rispettino le regole di sicurezza e le limitazioni che stanno condizionando tutti gli italiani e danneggiando moltissime attività. Con inutili operazioni di visibilità non si rinnova nè la sinistra nè il Partito Democratico. Non siamo ad una ribalta”. Morassut lo ha scritto su Facebook.

“Il Pd - continua la nota - avvii un processo costituente aperto a tutti, sardine comprese, già dal 14 marzo: personalmente è quello che chiedo dal 2016. Non è tempo di ribalte o caminetti: produciamo con serietà fatti concreti”.

