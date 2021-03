Pd, Mattia Santori e le sardine occupano il Nazareno dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti

Antonio Siberia 06 marzo 2021 a

Partiamo da uno slogan: "Se il Pd non va al Paese, il Paese andrà al Pd". Tze tze, direbbe il vecchio e indimenticato Bombolo. Fossimo il Pd dissentiremmo. Eppure con questo slogan oggi il movimento delle 6000 Sardine ha dato appuntamento ai suoi militanti al largo del Nazareno a Roma, davanti alla sede nazionale dei Democratici. Un'iniziativa convocata dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, ormai ex segretario del Pd. Una manifestazione che ha il sapore novecentesco di un già visto. Ma soprattutto del pesce applicato alla politica. Dopo Beppe Grillo e il Parlamento da aprire come una scatoletta di tonno non sentivamo davvero la mancanza di un Pd ridotto a sardina. In politica niente pesce. Grazie.

