Nicola Zingaretti e Laura Boldrini si attaccano alle sardine: "Sono energia positiva per il Pd"

Questa mattina una ventina di esponenti del movimento delle sardine ha manifestato sotto la sede nazionale del Partito Democratico dopo gli ultimi accadimenti all'interno del partito. Presenti anche due tra i maggiori esponenti come Mattia Santori e Jasmine Cristallo: è andata in scena un’occupazione simbolica della sede del PD con dei sacchi a pelo. Santori ha poi avuto il via libera per un faccia a faccia con Valentina Cuppi, presidente del PD.

Sull’azione del movimento delle sardine si è espresso il segretario dimissionario Nicola Zingaretti a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale alla stazione Termini di Roma: “Sardine sono energia positiva dell’Italia e della democrazia italiana, il fatto che siano preoccupate e mobilitate conferma che il Partito democratico è una grande forza e a questo partito guardano donne e uomini, a questi dico non preoccupatevi ce la faremo troveremo una strada”.

Sulla stessa linea anche l’ex presidente della Camera Laura Boldrini: “Il Pd - ha scritto sul proprio profilo Twitter - deve andare avanti. No a mantenere l’assetto attuale. No ad un ritorno al passato. Dalle 6000 sardine una spinta salutare al partito perché coinvolga la società. Serve una costituente per una forza progressista aperta e contemporanea. Anche per il bene del Paese”.

