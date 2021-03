Antonio Del Greco in campo con la Lega. Matteo Salvini esulta: "Stiamo costruendo una grande squadra"

04 marzo 2021 a

Da una delle epoche più violente della storia di Roma ad un incarico politico. Alla guida della Squadra Omicidi della Capitale ha seguito le indagini sull’omicidio del “Canaro” alla Magliana, la ricerca e la cattura di Johnny lo Zingaro, il delitto di via Poma con l'assassinio di Simonetta Cesaroni e le vicende della Banda della Magliana e ora Antonio Del Greco è entrato nella Lega.

“Benvenuto nella Lega ad Antonio Del Greco, già investigatore della Squadra Mobile di Roma e responsabile della Polizia di Frontiera del Centro Italia. È entrato nel nostro coordinamento romano. Stiamo costruendo una squadra credibile e concreta, da Nord a Sud, e non vediamo l’ora di offrire ai romani una alternativa dopo anni di malgoverno” l’annuncio del leader della Lega Matteo Salvini sull’ex poliziotto 67enne.

Nato a Roma nel 1953 ed è entrato in po­lizia nel 1978 Del Greco è stato anche direttore operativo della Italpol e ha ricevuto il benvenuto da Alfredo Maria Becchetti, notaio e da fine dicembre 2020 nuovo responsabile della Lega di Roma: “A nome del coordinamento romano della Lega desidero dare il benvenuto ad Antonio Del Greco, ex dirigente generale della Polizia di Stato e grande esperto di sicurezza nazionale e internazionale. Il suo ingresso rappresenta un valore aggiunto per la nostra squadra in vista delle importanti sfide che ci attendono nei prossimi mesi a Roma e nei suoi municipi. L’esperienza di Del Greco e il suo impegno nelle maggiori operazioni del nostro Paese contro il crimine organizzato saranno determinanti per rafforzare il nostro programma proprio sui temi fondamentali della sicurezza della Capitale e delle sue periferie. Ad Antonio, che ringraziamo per aver messo a servizio del nostro partito la sua straordinaria storia e competenza, vanno quindi i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova sfida politica. La Lega nel Lazio - conclude Becchetti su Del Greco - continua ad arricchire di giorno in giorno la propria squadra con personalità di altissimo livello, esponenti della società civile impegnati con successo sia nell’amministrazione pubblica che nel settore privato”.

