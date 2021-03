Basta aspettare l'Ue. Lo scatto di Salvini: l'Italia deve muoversi per i vaccini

03 marzo 2021 a

Basta aspettare l'Europa, "io mi muovo prima". Matteo Salvini suona la carica contro i ritardi Ue sui vaccini. Il leader della Lega si è recato a San Marino per incontrare la delegazione del governo della piccola repubblica che sta vaccinando, con grandi risultai, la popolazione con il vaccino russo, lo Sputnik V.

“Se la Ue e avesse fatto quanto promesso, il suo dovere, non saremmo qui”, dice Salvini dopo aver incontrato una delegazione del governo sanmarinese. “Devo aspettare Bruxelles altri tre mesi? No, io mi muovo prima”, ha aggiunto il senatore spiegando di essere pronto a ricorrere al vaccino russo: “Non è approvato? Rispondo basta che funzioni, lo stanno usando a San Marino con risultati brillanti”.

“Se San Marino finisce ad aprile di vaccinare tutti – argomenta il segretario della Lega - vuol dire che ha lavorato bene e noi dovremmo lavorare meglio, non ho incontrato pericolosi sovversivi”. “Fanno bene quei governi Ue a muoversi a 360 gradi. Salute viene prima di tutto, prima della burocrazia”.

In Europa gli esempi di "disobbedienza" all'Europa non mancano. Come l’Austria. Il Cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato che Vienna insieme alla Danimarca e altri “in futuro non faranno più affidamento sull’Ue" per la fornitura di vaccini. Ma "insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”. Il gruppo dei First mover si era formato in estate per iniziativa dello stesso Kurz per studiare risposte più celeri alla pandemia. Nel gruppo dei First mover che stanno provvedendo a bypassare l'Ue ci sono Austria, Danimarca, Grecia e Repubblica Ceca, oltre alla Norvegia (che non fa parte dell’Ue), Israele, Australia e Nuova Zelanda.

I produttori russi intanto chiamano l'Ue. "Lo Sputnik V può aiutare l’Unione europea con le vaccinazioni", scrive in un tweet il produttore del vaccino russo. "È necessaria l’unità europea per vaccinare velocemente gli europei, per non escludere vaccini sicuri ed efficaci", prosegue il post in cui si ricorda che "Sputnik V ha oltre il 90 per cento di efficacia ed è basato sull’uso di adenovirus umani come vettori, una piattaforma che si è dimostrata sicura nei decenni".

