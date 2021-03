La mossa di Draghi sui vaccini. Telefonata con Ursula von der Leyen: cooperazione Italia-Ue

03 marzo 2021 a

Una telefonata in cui si è discusso di "cooperazione sulla produzione e la consegna del vaccino", dice la presidente della Commissione europea. Il premier Mario Draghi infatti ha avuto nel pomeriggio di mercoledì 3 marzo una conversazione telefonica con Ursula von der Leyen. Al centro dello scambio di vedute , spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato in particolare l’obiettivo prioritario di un’accelerazione nella risposta sanitaria europea al Covid-19, soprattutto per quanto riguarda i vaccini. Nella telefonata sono stati inoltre discussi il Recovery Fund e l’esigenza di una gestione europea dei flussi migratori mirata a una maggiore proporzionalità tra responsabilità e solidarietà degli Stati Membri.

Qualche dettaglio in più arriva dalla stessa von der Leyen, sotto i riflettori per la gestione europea dei vaccini, tanto che alcuni Paesi come Austria e Danimarca hanno annunciato di andare alla ricerca di sieri per altre vie. "Sono contenta di aver parlato con il primo ministro Draghi stasera. Abbiamo discusso della cooperazione sulla produzione e la consegna del vaccino", ha detto la von der Leyen.

"Attendiamo con impazienza il vertice globale sulla salute del G20 a maggio" ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea: "Abbiamo parlato dei lavori preparatori del recovery plan italiano sotto il Next Generation EU".

Un colloquio che è avvenuto mentre Matteo Salvini incalza: "Bisogna fare in fretta", l'Italia deve "muoversi a 360 gradi" sul modello di altri Paesi europei, come Austria, Danimarca e Ungheria. Il leghista torna in pressing sul governo sul tema vaccini. Mentre il suo vice Giancarlo Giorgetti organizza al Mise la seconda riunione del tavolo sulla produzione italiana del vaccino, che non sarà pronto prima di 4-8 mesi, il segretario leghista riceve nel suo ufficio a Roma una delegazione del governo della Repubblica di San Marino, dove è in corso la somministrazione del russo Sputnik.

