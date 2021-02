Governo, la rivolta delle donne del Pd: "Zingaretti? Ha fatto meglio Berlusconi"

Alberto Di Majo 14 febbraio 2021 a

Nel Pd scoppia la rivolta delle donne. Quei tre ministri uomini nel governo Draghi hanno fatto infuriare le parlamentari dem. Tanta retorica sulla parità di genere, sulla necessità di portare nei posti di comando le donne e poi finisce sempre allo stesso modo. Anzi peggio. Con le signore in rosso che applaudono il Cavaliere.

«Berlusconi, chapeau», dice Patrizia Prestipino, una delle tante deputate che ieri hanno voluto porre la questione al segretario Nicola Zingaretti. Si associa Lia Quartapelle: «Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo».

È più o meno quello che dice la ex direttrice dell’Unità, Concita De Gregorio, con cui negli ultimi giorni il numero uno del Pd ha avuto modo di polemizzare: «Qui si osserva che la più a sinistra in questo governo è Mara Carfagna (e che le donne le porta Silvio)». Ma nel partito il clima è infuocato e le rassicurazioni del segretario su un riequilibrio della situazione («Pur rispettando i criteri di autonomia dei ruoli farò di tutto perché questo si realizzi nel completamento della squadra di governo» ha detto Zingaretti) sembrano peggiorare le cose. La numero due del partito, Debora Serracchiani, è netta: «Non ci sono più scuse per le donne dem, che hanno da imparare una dura lezione: nessuno spazio ci sarà dato per gentile concessione. Quando si tratta di ruoli di potere vero, non funzionano le quote di genere come riserva indiana oppure gli articoli dello statuto come specchietto per la democraticità interna. Le donne si sono forse illuse che funzionasse essere " in quota" a capicorrente o inserite per prossimità anziché per competenza o consenso. Invece parlano i fatti » .

È la prima volta che accade, eppure di governi ne abbiamo visti parecchi: nella delegazione il Pd non ha nemmeno una donna. Succede, spiega ancora la Serracchiani, « perché la logica della stabilità interna ha vinto su quella di genere, ma soprattutto perché non abbiamo ancora preso sul serio la sfida per la leadership. E questa invece dev’essere una questione che le donne devono finalmente mettere sul tappeto senza nessuna timidezza. Perché il confronto con altre realtà, in Europa ma anche in Italia (sì, mi riferisco alla leadership della Meloni) dovrebbe incalzare il Pd. La sfida è prima di tutto politica ma anche culturale». Il tema è serio: «Il Pd è un partito per donne? » chiede la numero due del Pd. «Stavolta la misura è colma» tuona Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente dell’assemblea dem , che si compiace della battaglia aperta nel partito: «E per fortuna... C’è molta delusione e molta arrabbiatura, mettiamola così. Mi sembra una buona reazione ma che deve diventare un’azione chiara». Domani è stata fissata una riunione della conferenza nazionale donne dem. «Nelle prossime ore ci incontreremo per decidere come agire. Non lasceremo passare quanto accaduto».

La Cuppi rivela : « E ro nella delegazione che è andata da Draghi e ho chiesto al presidente Draghi, espressamente, un protagonismo femminile e mi sembrava fosse d’accordo, che ci fosse la volontà, e invece ci ritroviamo con un governo con poche donne, solo tre ministre con portafoglio. E poi per la sinistra sono stati scelti tutti uomini». Colpa di Draghi? La presidente dem difende il segretario (anche se in occasione delle consultazioni lei era l’unica donna su cinque persone): «Zingaretti è deluso da quello che è successo. Si è speso tantissimo. Fino al giorno prima in Direzione ha chiesto e ribadito che fosse assicurato il rispetto dell’equilibrio di genere». Anche se arrivasse il riequilibrio, non sarà comunque abbastanza: « Che vi sia una rappresentanza femminile del Pd a questo punto è il minimo. Sarà necessaria. Ma non ci siamo: è accettabile essere sempre e solo delle " vice" o delle " sotto" ? Direi di no».

Attacca anche la deputata Giuditta Pini: «Segnalo che continuare con il metodo tutte le prime file uomini e le seconde con un p o’ di donne ha stancato. Sia in segreteria, che nei gruppi, che adesso nel g overno. La linea politica che ha preso il pdnetwork è chiara, fino a quando colleghe e compagne la accetteremo?» ha scritto su Twitter . «Tre ministri dem, nessuna ministra. Lo dico chiaramente: il Pd deve scardinare l’assetto delle correnti che schiaccia il protagonismo femminile e impedisce il rinnovamento», ha insistito la deputata Laura Boldrini. Parla di «ferita», di «battuta d’arresto» e «dato politico che brucia» Cecilia D’Elia, portavoce della conferenza delle donne democratiche, mentre Anna Ascani, viceministra della Scuola nel Conte bis, invita le colleghe a lavorare «a una leadership femminile più solida e riconosciuta». Non sarà facile per Zingaretti, ma nemmeno per il premier Draghi, che ha un governo con 8 ministre su 23 posti, placare gli animi.

