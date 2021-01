Dpcm commissari opere, Conte non sa scrivere neppure il nome di Musumeci

20 gennaio 2021 a

Capitolo infrastrutture stradali, svincolo tra la strada statale di Chiaramonte e la "Ragusana", "commissario nominato Raffaele Clelia (da verificare con il presidente Musmeci)". Peccato che manchi una "u". Il governo strampalato di Giuseppe Conte ne ha combinata un'altra, scrivendo il nome errato del presidente siciliano nel Dpcm di nomina dei commissari per 59 opere cruciali per l'Italia.

Non solo, dal testo del decreto si evince quindi che Conte manda in Parlamento nomine non ancora sicure perché prima deve parlare con Nello Musumeci. Se questo è un governo...

