Emergenza migranti, Lampedusa sotto assedio. A quando un Dpcm contro gli sbarchi?

E’ una giornata impegnativa. Dalle parti di Lampedusa, ad esempio. Sbarchi su sbarchi, senza fine. Quasi una beffa del destino. Mentre il premier Giuseppe Conte si prepara a sfornare uno dei suoi innumerevoli Dpcm - che non è mai l’ultimo della serie - per imporre restrizioni agli italiani, si registra un incredibile afflusso di barconi e barchini nell’isola siciliana. Sembra che il Covid faccia da calamità. Eppure arrivano tutti ammassati - assembrati si dice nel loro caso? - e senza mascherine, ovviamente.

Al ministro Lamorgese prima o poi qualcuno dovrà chiederne il conto, perche quelle immagini fanno male proprio a chi è chiamato a fare sacrifici in Patria. Non ne possiamo più e lo diciamo ad alta voce, sembra una beffa che il nostro popolo non merita di subire. Urge un Dpcm. Così si dice quando si deve obbligare un popolo a stare rinchiuso, a non uscire, eccetera eccetera. Idea: il dpcm per l’Africa li obblighi a salire sui nostri autobus e a frequentare le nostre scuole. Tanto sono luoghi sicuri, vero presidente Conte?

