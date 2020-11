Emergenza migranti, così sbarcano pure i terroristi. Matteo Salvini denuncia la vergogna a Lampedusa

01 novembre 2020 a

Sos migranti. L'emergenza senza fine preoccupa gli italiani assediati dagli sbarchi: dalla pagina Facebook del leader della Lega Matteo Salvini la video testimonianza dalla Sicilia: a Lampedusa continuano a sbarcare e chissà se tra loro si nascondano altri terroristi pronti alla loro missione di guerra.

"Immagini di questa mattina da Lampedusa - denuncia Salvini sui social - Più di 100 già sbarcati, fonti parlano di un ulteriore barcone in arrivo con altri 150. Per gli italiani chiusure e restrizioni, per i clandestini porti sempre aperti! Quanti potenziali terroristi stiamo accogliendo in Europa??? È una vergogna di cui questo governo dovrà rispondere".

