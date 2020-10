Giorgia Meloni, la foto è un atto di accusa a Conte: "I violenti fanno il gioco del governo"

27 ottobre 2020 a

Giorgia Meloni condanna le violenze, viste anche questa notte in molte piazze d'Italia, che oscurano la battaglia sacrosanta di tanti cittadini e commercianti affossati dall'ultimo Dpcm del governo di Giuseppe Conte che massacra bar, ristoranti, palestre e piscine e non tocca veicoli di contagio di Covid come il trasporto pubblico. La leader di Fratelli d'Italia alle immagini di bombe carta e vetrine spaccate contrappone, in un post pubblicato su Facebook, la foto di un bambino che in piazza reggeva il cartello: "Riaprite il locale di papà".

"Le vergognose immagini di distruzione dei violenti che anche questa notte hanno creato caos e scontri con le forze dell'ordine, che condanniamo con forza, non inquineranno il messaggio che le tante persone perbene scese in piazza ieri a difesa del proprio futuro, vogliono mandare", ha scritto la Meloni.

"Commercianti, ristoratori, lavoratori e categorie di ogni tipo scese in piazza per rivendicare il sacrosanto diritto a vivere e lavorare dignitosamente - continua la leader di FdI - Che la forza di questa immagine possa contrastare le menzogne di chi vorrebbe rappresentare tutti i manifestanti come gruppi di pericolosi estremisti. I violenti che devastano le città sono nemici di questi italiani, e sono perfettamente funzionali al governo". Notti di panico e violenza che rischiano di macchiare la protesta di tanti cittadini onesti che vogliono solo lavorare.

