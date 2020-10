No alla violenza. Un presidio in piazza contro Conte

26 ottobre 2020 a

a

a

Giorgia Meloni ha annunciato un presidio davanti a Montecitorio per protestare contro il Dpcm Conte e le chiusure indiscriminate anti-Covid. Sul sito 7Colli Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, plaude all'iniziativa e sprona il centrodestra a dare sempre più voce alle categorie massacrate dalle decisioni di un esecutivo ormai allo sbando.

"Dalla prossima settimana Fratelli d'Italia sarà in presidio permanente davanti a Montecitorio per dare voce alle categorie dimenticate da questo Governo. E' legittimo protestare contro il Governo. Resto contraria alla violenza" @GiorgiaMeloni #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/HreEx1mlGs — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) October 25, 2020

Non solo. Storace auspica un vero e proprio scatto del centrodestra: gestione comune della crisi Covid o mobilitazione permanente. La stagione delle mezze misure è finita. "Se Conte rifiuta di condividere con l’opposizione le proposte per reggere all’urto del Covid, ci vuole uno scatto del centrodestra - spiega Storace - Perché nessuno capisce nulla di quel che accade. Bisogna dire a Mattarella che ci possono essere numeri per una gestione comune della crisi e poi andare al voto. Basta un premier diverso da quello che c’è, che è un irresponsabile come pochi. Ma se non c’è neppure questa alternativa – che in politica va proposta perché altrimenti si è extraparlamentari e basta – occorre chiamare la piazza in modo permanente. E farla davvero ‘sta benedetta mobilitazione popolare. Perché da troppo tempo se ne parla e poi è dimenticata. Non “fare qualcosa” ma quello che è giusto fare. E il popolo comprenderà".

