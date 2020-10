Giorgia Meloni contro Lucia Annunziata: "Commercianti estremisti, stiamo scherzando?". E denuncia la vergogna

26 ottobre 2020 a

a

a

"Trovo alquanto vergognoso che si cerchi di far passare tutte le varie categorie lavorative che in questi giorni stanno protestando contro il governo come dei pericolosi estremisti. Stanno scendendo in piazza tanti lavoratori, imprenditori, p.iva: padri e madri di famiglia che lottano per il loro futuro e che meritano rispetto". A denunciare in tv l'ultima vergogna è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. La gente scende in piazza contro la chiusura di locali e ristoranti alle 18 e la Meloni ospite a Mezz'ora in più nella puntata di domenica 25 ottobre ribatte a Lucia Annunziata che incolpa le forze dell'opposizione: "In fondo le categorie che sono più scontente sono le più radicali e quelle più spostate su una destra molto...". Ma la leader di Fratelli d'Italia non ci sta e ribatte: "Tipo? I ristoratori?". "No" replica la conduttrice in difficoltà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.