Conte ora vuole chiudere i ristoranti alle 18. Vertice in corso, renziani in rivolta

È in corso una riunione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza, e alcuni ministri. Si discute di nuove misure che potrebbero riversarsi in un nuovo Dpcm per contrastare l’impennata di contagi. All’ordine del giorno anche gli eventi di ieri sera a Napoli.

Lockdown a tempo, scuola, trasporti: cosa ci sarà nel nuovo Dpcm di Conte

Nella riunione dei capidelegazione con il premier Conte si discute delle misure da assumere per le prossime settimane per contrastare la pandemia da Covid. Tra i temi sul tavolo, la nuova stretta sull’orario di chiusura dei locali pubblici e in particolare dei ristoranti. In discussione ci sarebbe l’ipotesi di una chiusura alle 20 o addirittura alle 18. A dirsi però «contraria a misure drastiche» è la ministra Teresa Bellanova, come confermano fonti di Italia viva, che ha evidenziato le «pesantissime ricadute» che potrebbero in questo caso nuovamente riversarsi sulla filiera agroalimentare, legata alla ristorazione per un valore di circa il 40%.

