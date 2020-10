Anche a Roma protestano per il coprifuoco. Ma il mini-corteo si becca gli insulti

24 ottobre 2020 a

a

a

Non sono le scene che arrivano da Napoli ma è comunque un segnale. Un gruppetto di qualche decina di persone ieri sera ha improvvisato un corteo contro il coprifuoco a Roma. I manifestanti hanno sfilato con striscioni e fumogeni lungo via Ostiense dopo la mezzanotte, orario a partire del quale è vietata la mobilità in tutta la Regione Lazio. Tiepida, se non proprio ostile, la reazione dei cittadini che si sono affacciati dalle finestre quando hanno sentito i cori.

Dietro al mini-corteo c'è Forza Nuova. "Sono le 00.20 e siamo a Piramide. In piazza contro i Dpcm, il coprifuoco e la dittatura in corso. Da Napoli è partita la rivolta ora tutte le città devono gridare libertà contro chi ci sta riducendo alla fame e tenendo a catena. E solo il primo giorno, è soltanto l’inizio", ha detto all'Adnkronos il portavoce Giuliano Castellino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.