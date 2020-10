Lockdown a tempo, scuola, trasporti: cosa ci sarà nel nuovo Dpcm di Conte

Dario Martini 24 ottobre 2020 a

Il premier Conte è sotto assedio e non vuole ancora chiudere tutto: «Dobbiamo evitare un lockdown generalizzato», dice convinto. Ma le Regioni si muovono più velocemente di lui, tra coprifuoco che spuntano un po’ ovunque e la Campania che si prepara proprio all’imminente lockdown. Così il capo dell’esecutivo si sarebbe convinto ad emanare un nuovo dpcm che contenga nuove restrizioni per cercare di frenare la curva dei contagi e di scongiurare che la situazione sfugga di mano negli ospedali.

Arriva un altro Dpcm ma il lockdown è escluso: sono queste le uniche alternative di Conte

Il nuovo decreto del presidente del Consiglio potrebbe vedere la luce già entro domani. Si pensa ad una stretta ulteriore sugli spostamenti e il coprifuoco generalizzato in tutte le regioni. C’è chi vorrebbe l’orario di chiusura dalle 18 o dalle 21, salvaguardando solo scuola e lavoro, mentre alcuni ministri vorrebbero il limite delle 23 o delle 24, come stabilito già da diversi governatori.

Napoli esplode contro il lockdown: scoppia la guerriglia urbana

L’ala più rigorista spinge anche per la chiusura di alcune attività considerate non essenziali dove sarebbe più alto il rischio di contagio, come palestre, parrucchieri e centri estetici che l’ultimo dpcm aveva graziato. Nel mirino anche la partecipazione del pubblico agli eventi. Si valuta anche il divieto di spostamento tra regioni che gli italiani hanno già vissuto a marzo e aprile. Tra i settori su cui si pensa di intervenire c’è anche la scuola, in particolare su quelle di secondo grado dove si vorrebbe imporre la didattica a distanza. Lockdown temporanei potrebbero essere autorizzati anche...

