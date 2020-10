Dpcm, la nuova stretta. Conte: potere ai sindaci per il coprifuoco. Per palestre e piscine ancora una settimana

18 ottobre 2020 a

Il numero dei contagi è in ascesa e il governo Conte corre ai ripari con il secondo Dpcm di ottobre per piegare la curva dei contagi: stop agli sport di squadra dilettantistici, i sindaci hanno il potere di disporre il coprifuoco alle 21, per palestre e piscine il governo si riserva ancora sette giorni per decidere ma lancia l'ultimatum. Poi c'è la stretta sulla movida: nei bar e ristoranti consumazioni solo al tavolo dalle 18 alle 24.

Per quanto riguarda la scuola alle superiori sì alla didattica a distanza alternata però a quella in presenza e unita a una più marcata diversificazione degli orari di entrata ed uscita degli alunni. Sarà implementato lo smartworking perché - il premier lo ribadisce - bisogna evitare un nuovo lockdown. Adesso è il momento dell'autoregolamentazione per tutelare anche l'economia perché un'altra chiusura rappresenterebbe una sciagura per il Paese.

