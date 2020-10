A Conte non piace il barista di Catanzaro, nella bozza spunta l'orario di apertura

18 ottobre 2020 a

Tra le varie misure previste dal Dpcm di Giuseppe Conte figura una norma che per molti parrà un po’ stravagante. Non c’è solo l’orario di chiusura dei locali per il contrasto al Covid. Ma l’ufficio legislativo del premier le ha pensate proprio tutte e ha fissato per le 5 del mattino la possibilità di aprire i bar. È il frutto delle rassegne stampa che affollano i computer di Palazzo Chigi. Si devono essere accorti del barista di Catanzaro che ha beffato il governo (e i vigili urbani) chiudendo il locale a mezzanotte e riaprendolo a mezzanotte e un quarto, schivando così la contravvenzione. Sostenendo a ragione che le norme in vigore stabilivano l’orario di chiusura ma non quella di apertura. Norma ad personam…

Il decreto non prevede l'orario di riapertura, così il barista riapre dopo un quarto d'ora

