Anche Annalisa Chirico fa a pezzi (con garbo) le misure del governo

Persino Annalisa Chirico fa a pezzi le misure del governo per combattere l'emergenza coronavirus. L'esecutivo, infatti, fa chiudere i locali a mezzanotte e vuole che gli italiani non facciano feste private e indossino le mascherine anche a casa. Allo stesso, però, il governo Conte non ha messo in atto nessuno di quegli interventi che avrebbero potuto arginare i disagi per tutti noi.

"Ci viene detto che non possiamo bere una birra dopo le 22 - spiega la Chirico - che bar e ristoranti chiudono alle 24, che dobbiamo tenere le mascherine anche in casa e che sono vietate le feste private. Allo stesso tempo, però, vediamo lunghe file per fare i tamponi, tempi d'attesa spropositati per conoscerne l'esito, i posti in terapia intensiva aumentati troppo poco e la scuola dove mancano professori e banchi monoposto. Ma sono mesi che si dovevano prevedere questi interventi. Invece il governo è ancora molto indietro e a questo punto ci chiediamo: li prenderà i soldi del Mes per affrontare le emergenze? Vedremo...vedremo. Intanto le inefficienze da parte del governo sono tante e gravi".

