Così torniamo indietro. Matteo Salvini attacca Conte sul Covid

Il Dpcm anti-Covid del governo Conte fa discutere. Matteo Salvini, intervistato durante il programma L'Aria Che Tira su La7, si lamenta delle modalità con cui si è giunti all'approvazione del documento. Come sempre con approvazioni notturni e non condivise con i soggetti direttamente interessati.

A L'Aria che Tira su La7 parla del nuovo Dpcm del governo Conte: "Noi chiediamo di lavorare tutti insieme - L'Italia ha bisogno che tutti lavoriamo nella stessa direzione ma così torniamo al passato. Con decreti che arrivano a mezzanotte senza che nessuno ne sappia niente e che diventano operativi la mattina dopo. I sindacati, gli insegnanti e gli imprenditori chiedono di essere coinvolti e ascoltati. Il problema non può essere la settima persona che arriva in casa. C'è una quantità di vaccini che non c'è mai stata nella storia. Il vaccino dura tre mesi e il picco è previsto tra gennaio e febbraio. I soggetti fragili sono tutti garantiti".

