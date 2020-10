Marco Rizzo in piazza contro le mascherine Fca

07 ottobre 2020 a

Fca produce mascherine anti-Covid. E Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista, non ci sta. E annuncia battaglia. Sabato prossimo alle 14.30 il segretario generale del Partito Comunista dà appuntamento a Roma, in piazza Santi Apostoli.

"Fca raggiunge quota 100 milioni di mascherine prodotte per il Covid. I dispositivi sono stati realizzati tra Mirafiori e Pratola Serra e il volume di produzione - spiega una nota del gruppo - è destinato ancora a salire con la progressiva implementazione dei relativi macchinari. Si tratta di 19 linee nello stabilimento in provincia di Avellino e di 25 nella storica fabbrica torinese. Dopo i 5.5 miliardi di euro di dividendi per la fusione con la Peugeot e il prestito garantito dallo Stato di 6.3 miliardi di euro, dopo aver spostato la produzione della Panda in Polonia e aver la sede legale in Olanda, adesso producono pure le mascherine!!! I grandi capitalisti sanno fare molto bene i loro affari con la globalizzazione. Il governo PD-5Stelle li promuove, l’opposizione Salvini-Meloni tace. Restiamo solo noi a battersi contro".

