Sul bonus Inps Marco Rizzo demolisce il presidente della Camera Fico

I deputati furbetti di Lega e 5stelle, l’incapacità di fare leggi da parte di un governo incompetente ma anche debole coi forti e forte coi deboli dentro una gabbia europea costruita ad hoc contro i popoli. Questi i temi trattati dal segretario generale Marco Rizzo a Stasera Italia.

"E' una cosa vergognosa" denuncia Rizzo che però sottolinea il meccanismo perverso: "Bastava mettere un tetto al reddito per impedire tutto questo" dice scagliandosi poi contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Lui che fa parte dei Cinquestelle ed è uno degli incompetenti che dirige la Camera dei Deputati lo sa che i parlamentari hanno l'obbligo di avere i redditi dichiarati con la trasparenza? Quindi - attacca - già da tempo poteva chiedere i nomi dei cinque: perché il presidente può chiedere i redditi dei deputati che devono essere pubblici per legge. Cosa aspettiamo l'interrograzione del presidente dell'Inps? Ma forse Fico non lo sa perché che fa parte della classe politica di incompetenti la peggiore nel momento peggiore".