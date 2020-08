Dall'autobus all'auto blu. Marco Rizzo sbugiarda Fico e i grillini di governo

03 agosto 2020 a

L'ex anticasta va con l'auto blu. A smascherare le ipocrisie del Movimento 5 stelle di governo è il segretario del Partito comunista Marco Rizzo. Il foto-confronto con protagonista il presidente della Camera Roberto Fico è spietato. "Ricordate? Era poco più di due anni fa", scrive Rizzo su Twitter.

"Fico e gli altri ministri del M5S avevano inscenato la finzione di andare in giro a piedi, in autobus, disdegnando le auto blu. È durata poco, qualche giorno, giusto il tempo di capire il 'senso di marcia'", conclude l'esponente comunista. I tempi del parlamento da aprire come una scatola di tonno sono lontani anni luce. Maglio viaggiare comodi ma soprattutto a distanza di sicurezza dagli elettori.