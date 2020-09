L'autogol di Zingaretti sui "negazionisti" del Covid. E in rete lo massacrano

05 settembre 2020 a

a

a

L'ultimo autogol di Nicola Zingaretti va a segno sui social. Il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio si è lanciato in un appello su Twitter contro i "negazionisti" del Covid e la manifestazione No Mask in programma per oggi pomeriggio, sabato 5 settembre, alla Bocca della Verità, a Roma. Ma il post è un boomerang. A rispondergli tanti utenti che gli rinfacciano gli aperitivi anti-virus sui Navigli, lo scandalo mascherine della Regione Lazio e gli sciagurati riferimenti alle "fosse comuni sulle spiagge" se la destra fosse stata al potere durante la pandemia.

"Fermatevi negazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!", scrive Zingaretti che ottiene un effetto contrario a quello preventivato.

Storace: Zingaretti accusa la piazza di oggi. "Negazionisti!" E lui ai Navigli?

"In cambio offri un aperitivo sui Navigli?", gli scrivono. Ma non solo. "Userò parole semplici. Nessuno sta negando l’esistenza del virus. Si combatte contro una immane truffa planetaria che ormai hanno capito quasi tutti. Come mai il Governo ha impedito le autopsie? È in grado di giustificare quella follia? Apra gli occhi ... è ancora in tempo", è il commento di un altro utente. "Rispetti le vittime della Shoah e la smetta una volta per tutte di usare la parola 'negazionisti' a vanvera", scrive un utente tra i tanti commentatori che impallinano il governatore del Lazio e segretario del Pd: "Quando il virus era letale, tu lo negavi straparlando di razzismo. Ora che si guarisce, fomenti l’ipocondria". Colpito e affondato.