Balla solo Zingaretti. Danze vietate per tutti tranne alla Festa dell'Unità

A Modena dal 26 agosto concerti e danze tutte le sere per mille persone. Mentre nel resto d'Italia...

Franco Bechis 22 agosto 2020 a

C’è un solo posto in Italia dove si potrà ancora ballare con il permesso del ministro della Salute, Roberto Speranza. E' Modena, all'arena di Ponte Alto. Perché lì il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha voluto mantenere con tutto il suo programma anche musicale il Festival nazionale dell'Unità che organizza il suo partito democratico dal 26 agosto fino al 13 settembre. Altro esempio di come i leader della maggioranza del governo- da Giuseppe Conte in giù- si sentano tutti come il Marchese del Grillo con la celebre battuta recitata da Alberto Sordi: «Perché io sono io e voi non siete un ca..o!». Perché in tutta Italia locali da ballo e discoteche sono stati chiusi con editto del governo puntando il dito contro i giovani che le frequentavano, accusati di essersi trasformati per qualche ballo in autostrade per il ritorno in gran carriera del coronavirus.

Ma per gli Zinga boys nessun editto: ai ragazzi di casa è premesso tutto o quasi. Ogni sera ben mille di loro potranno entrare nell’arena musicale a patto di calzare la mascherina di ordinanza e di prenotare prima anche quando l’ingresso è gratuito. Certo si scateneranno con misura, perché il menù non presenta esattamente le hit dell’estate. Canteranno e suoneranno Marina Rei e Tosca; Gene Gnocchi e i Modena City ramblers; Neri Marcorè o Faber Noster, Leo Gassman e Paolo Fresu. Ma anche i nomi forse meno conosciuti qualche ballabile lo lanceranno...