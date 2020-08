Paola Taverna che autogol imbarazzante. Il web la massacra così

Giada Oricchio 17 agosto 2020 a

Autogol di Paola Taverna su Twitter. La vice presidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato un post: "Hanno iniziato con “mi scusi...posso togliere la mascherina?”, per passare a “io non ce l’ho e non me la metto” e alla fine si sono così impegnati da far chiudere le #discoteche. Si passino una mano sulla coscienza!".

Hanno iniziato con “mi scusi... posso togliere la mascherina?”, per passare a “io non ce l’ho e non me la metto” e alla fine si sono così impegnati da far chiudere le #discoteche.

Si passino una mano sulla coscienza! — Paola Taverna (@PaolaTavernaM5S) August 17, 2020

Ma il suo atto critico si è rivelato un boomerang: gli utenti del social le hanno ricordato tutti i passi falsi del M5S. Una carrellata impietosa: "Hanno iniziato con un "vaffa" e alla fine sono diventati una costola del PD. Si passino una mano sulla coscienza!", "Hanno iniziato con “onestà onestà” “no a inciuci” “mai e poi mai sarà ammessa eccezione al doppio mandato” “no a nomine di amici e amici degli amici” “apriremo il parlamento come una scatola di tonno” ecc ecc ecc e poi si affezionarono alle poltrone", "Hanno iniziato con: 1)mai con il PD 2)fuori dall'Euro, abbasso la UE (i filmati di Joker sono online) 3)mai piu' di 2 mandati 4)mai TAV 5)mai Benetton. E si sa come sono finiti; a convogliare il voto d'opposizione verso il PD, sconfitto a tutte le elezioni. Adesso tifano COVID", "Ma falla finita...ipocrita...non ho altro termine per non sconfinare nella maleducazione..ci avete preso in giro in tutto!!! Siete peggio della casta peggio molto peggio!!!!!Finirete nel dimenticatoio!!!!!", "Voi eravate quelli mai con il PD, ora siete con il PD". E c'è chi risponde con le foto di Maria Elena Boschi e Luigi Di Maio festosi in assembramento senza mascherina.