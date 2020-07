Open Arms, Giulia Bongiorno sul processo a Matteo Salvini: cosa rivelano le date

31 luglio 2020 a

"Siete dei parlamentari, non inginocchiatevi a Palamara". Giulia Bongiorno in aula al Senato nel giorno del voto sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Open Arms usa toni durissimi: "Oggi chi vota per mandare a processo Salvini fa esattamente quello che chiedeva Luca Palamara: attacca Salvini pur sapendo che Salvini ha fatto il suo dovere" tuona la senatrice della Lega che mentre ripercorre le chat del pm - nelle quali il magistrato avrebbe tentato più volte di incastrare il leader della Lega - infiamma l'Aula. "Vi siete inginocchiati a Palamara, un giorno capirete che cosa avete fatto” grida ai colleghi.

"Magistrale intervento di Giulia Bongiorno sulla "giustizia alla Palamara. Orgoglioso di averla nella squadra della Lega. Avanti tutta" commenta Salvini su Facebook.