Farsa Italia. Pieni poteri e attacco a Salvini, ora siamo un regime

Su fatti simili (il divieto di sbarco firmato dall'allora ministro dell'Interno) e ipotesi di reato identiche (sequestro di persona) la procura della Repubblica di Catania ha proposto l'archiviazione per Matteo Salvini, quella di Agrigento no. Non c'è dunque nessuna giustizia che va lasciata fare “il suo corso”, come ha sostenuto ieri qualche ex alleato del leader leghista o Matteo Renzi. Perché dipende dal pm che ti trovi davanti: uno la vede in un modo, l'altro la vede nell'altro. Quindi poche storie: l'intera vicenda delle scelte sui migranti è squisitamente politica, e ieri il Senato ha deciso una condanna politica di Salvini, non la menzogna più volte pronunciata in aula di “volere lasciare alla giustizia il suo corso”. E infatti chi è contro Salvini lo ha consegnato ai magistrati, chi è suo alleato ora ha provato a non farlo. Se stessimo a parlare banalmente di questioni di giustizia (che qui sono tutte uno spregevole schermo dietro cui nascondersi), il presunto sequestro dei migranti sulla Open Arms nell'agosto 2019...