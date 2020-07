Open Arms, Matteo Salvini rinfresca la memoria a Danilo Toninelli: porti chiusi? Decidiamo io, Salvini e Conte

31 luglio 2020 a

a

a

"I porti chiusi? Fino ad oggi non Salvini, ma Salvini, il presidente del Consiglio Conte e il sottoscritto decidiamo insieme". Al leader della Lega, accusato da solo di sequestro di persona la decisione di non far sbarcare i migranti a bordo della ong, è sufficiente un video per inchiodare il Movimento Cinque Stelle sul caso Open Arms. Salvini pubblica il filmato dove l'ex ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli afferma chiaramente che la decisione "fu collegiale". "Abbiamo diminuito di una cifra enorme il numero degli sbarchi, significa che stiamo facendo un buon lavoro di squadra" insiste il grillino.