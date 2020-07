Stato d'emergenza? Almeno liberateci dalla dittatura dei comitati

Massimiliano Lenzi 29 luglio 2020 a

Matteo (Renzi) dove sei? Batti un colpo. Tu che hai sempre rivendicato il primato della politica sui tecnici come puoi digerire, senza dolore e senza ribellione, il fatto che il premier Giuseppe Conte - presidente della maggioranza che sostieni (assieme al Pd, ai grillini, alla sinistra) con Italia Viva (ma per quanto, se si andrà avanti così?) - argomenti la necessità dei suoi pieni poteri, tradotti in una supposta per il popolo italiano grazie alla frase, meno bruta (dei pieni poteri) ma altrettanto fuori dal comune in una democrazia, sullo stato di emergenza? Per il fatto che - sostiene Conte - «senza lo stato d’emergenza cesserebbe il lavoro del commissario» e del Comitato tecnico-scientifico. Ma meno male, che cesserebbe. Sarebbe l’ora.

Stato d'emergenza, siamo gli unici in Europa. O sono tutti matti o non serve

Perché non di comitati (tecnici o scientifici che siano), di virologi e neppure di commissari ha bisogno questo Paese in crisi, impaurito e in recessione. Ma di libertà. Dalla burocrazia, spesso idiota e inutile. Dalla paura del virus, dalla crisi economica, dagli sbarchi dei migranti, per tornare a vivere. Perché se ieri, nelle parole di Giuseppe Conte che provava a farsi Re, c’è stato qualcosa di inquietante era questa delega al vuoto, come se in questa Italia del 2020, se venisse a mancare il comitato-scientifico, finisse l’ossigeno. No. Non è cosi. Il problema, semmai, è il contrario...