Stato d'emergenza, siamo gli unici in Europa. O sono tutti matti o non serve

Marco Gorra 29 luglio 2020 a

a

a

Delle due l’una: o l’universo mondo è integralmente popolato da cretini e per qualche caso fortunato gli unici svegli sono gli italiani, oppure qui c’è qualcosa che non torna.

Perché la decisione di prorogare al 15 ottobre lo stato di emergenza, esposta ieri dal presidente del Consiglio ed in procinto di essere adottata dal governo, arriva in totale e stridente controtendenza rispetto al resto del globo. In altre parole: a restare abbarbicati allo stato di emergenza manco fosse la famosa coperta di Linus siamo solo noi italiani. Da cui il citato dilemma: siamo gli unici intelligenti o forse è il contrario?

Tutte le bugie sparate da Conte per tenersi i superpoteri

Andiamo con ordine. Al momento, l’Italia è l’unico Paese membro ad avere ancora in vigore lo stato d’emergenza. Dove era stato adottato, è terminato da tempo. In Belgio lo aveva istituito il 23 marzo, ha rinnovato la misura alla prima scadenza, giunta il 19 aprile prorogando fino al 12 giugno, data in cui si è deciso di non insistere. La Bulgaria lo aveva proclamato un giorno prima dei belgi, il 22 marzo, e lo ha lasciato cadere il 13 maggio dopo averlo allungato di un mese alla scadenza originaria del 13 aprile. La stessa Spagna - che pure quanto a focolai e contagi sta avendo i suoi problemi - ha smesso di prorogare lo stato d’emergenza proclamato il 14 marzo e confermato per sei volte fino allo scorso 21 giugno. La Francia...