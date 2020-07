Pure per i maxiprocessi si affida tutto ad Arcuri

La storia dell'inchiesta «Rinascita Scott»: caccia all'aula gigante da mille posti

Lo stato di emergenza serve per processare Gianfranco Pittelli, l’ex parlamentare di Forza Italia sbattuto in carcere da sette mesi? Il procuratore Gratteri, per il suo maxi processone, ha bisogno dalle parti di Catanzaro di un’aula bunker per circa un migliaio di persone, tra centinaia di imputati, avvocati, cancellieri, poliziotti e ovviamente giornalisti. E il ministero della Giustizia ha dovuto fare ricorso allo stato di emergenza per siglare una convenzione col solito commissario Domenico Arcuri....

