Tutte le bugie sparate da Conte per tenersi i superpoteri

Show del premier in Senato. E alla fine passa la proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre

Franco Bechis 28 luglio 2020 a

a

a

No, signor presidente del Consiglio. Lei sarà abituato ormai a parlare davanti a platee che da tempo sono diventate “bimbe di Giuseppe Conte”, quale che sia il loro genere. Qualcuno per stima nei suoi confronti, la gran parte pensando alle proprie terga che mai più nella vita potrebbero poggiarsi come ora su comode poltrone. Queste bimbe ieri hanno detto sì alla sua richiesta di proroga dello stato di emergenza in Italia fino al prossimo 15 ottobre. Ma noi che bimbe non siamo e cerchiamo di ragionare con la nostra testa, le urliamo il nostro No con tutto che il fiato che abbiamo in gola. Non c'è una sola parola delle 3.351 che lei ha letto in Senato per giustificare questa nuova prepotenza verso gli italiani (che nessun altro paese d'Europa e nessun paese libero del mondo ha adottato per un tempo così lungo) che motivi la gravità della sua richiesta. E per dirla fino in fondo...

L'ARTICOLO INTEGRALE IN EDICOLA