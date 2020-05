Visco e il futuro del Paese appeso a un grande "Boh"

Franco Bechis 29 maggio 2020 a

a

a

Se parlando con un virologo o con qualsiasi esperto di epidemie su cosa accadrà ora del coronavirus e di noi possibili bersagli, allargherà le braccia: «Boh...». Ieri a Roma in una spettrale via Nazionale si è svolta l'annuale assemblea della Banca d'Italia, e il governatore Ignazio Visco ha raccontato cosa sta accadendo all'economia italiana davanti a un piccolo e scelto pubblico vip quasi irriconoscibile perché protetto da enormi mascherine. Quando però gli è toccato vaticinare qualcosa sui prossimi mesi anche lui come i virologi ha allargato le braccia e pronunciato il suo «Boh». Naturalmente l'ha detto meglio: «Se intuiamo, in modo impreciso, e contrastiamo, con forza, la gravità delle conseguenze sociali ed economiche nel breve periodo, per quelle a più lungo termine possiamo solo riconoscere di “sapere di non sapere”. È molto difficile prefigurare quali saranno...

L'ARTICOLO INTEGRALE IN EDICOLA