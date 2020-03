Giorgia Meloni senza freni contro il Governo. La leader di Fratelli d'Italia in piena emergenza Coronavirus parla a "L'Aria Che Tira" e non nasconde il suo dissenso nei confronti delle misure adottate dall'esecutivo di Giuseppe Conte. Sotto accusa le modalità della squadra di governo rossogialla. "Questo è un momento in cui la classe dirigente deve essere classe dirigente - denuncia la Meloni - La responsabilità che io per prima ho cercato di dimostrare, magari rinunciando a cercare un consenso facile sulla paura della gente, mi aspetto di avere un presidente del Consiglio che faccia la stessa cosa. Mi aspetto un presidente del Consiglio che metta la Patria prima di se stesso".