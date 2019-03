La Lega vola, il Pd risale e spaventa i 5 Stelle

Dopo le primarie e l'elezione del governatore del Lazio Nicola Zingaretti nuovo segretario, il Pd cresce ancora nei sondaggi e spaventa il MoVimento 5 Stelle. Continua invece a volare la Lega di Matteo Salvini. L’indagine è stata condotta dalla Swg per il TgLa7 e fotografa il Carroccio al 33,7 per cento (in crescita dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana). Prosegue, invece, il calo dei 5 Stelle, che si attestano al 21,8 per cento (il 4 marzo erano al 22,1). Arriviamo al Partito democratico, che si posiziona al 20,3 per cento (in crescita dello 0,5% rispetto a una settimana fa). E se Forza Italia aumenta i consensi dello 0,1 per cento, arrivando all’8,9, cala Fratelli d’Italia che si ferma al 4,1 per cento (stava al 4,4 per cento una settimana fa).