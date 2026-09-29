Carburanti: anche Q8 fissa il tetto. Meloni ringrazia il Kuwait per aver accolto l’appello

Prezzi

Un nuovo tassello si aggiunge al piano promosso dal governo per calmierare i prezzi dei carburanti: dopo Eni e Ip anche Q8 Italia ha deciso di accogliere l’invito fissando un price cap su benzina e gasolio. E l’effetto comincia a vedersi, seppure in maniera limitata, anche sulle rilevazioni dei prezzi medi a livello nazionale, che secondo l’Osservatorio del Mimit si attestano, per quanto riguarda la rete stradale, a 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,180 euro al litro per la benzina e 2,383 euro al litro per il gasolio. L’iniziativa di Q8 scatterà il primo ottobre e avrà una durata di 30 giorni.

La mossa è stata anticipata da Palazzo Chigi, che ha confermato una iniziativa diplomatica per sondare la disponibilità del gruppo kuwaitiano. Ora la premier Giorgia Meloni ringrazia ufficialmente il Kuwait e il gruppo energetico per l’ulteriore “importante segnale di attenzione rivolto alle famiglie italiane”. Sulla stessa linea il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato di un positivo “effetto domino, che aiuta l’economia di famiglie e imprese”.

L’aumento del petrolio si riverbera anche sulle bollette. Secondo Arera il quarto trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il “cliente tipo” vulnerabile in Maggior Tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Ed Eni, tramite la controllata Plenitude, ha annunciato un’offerta commerciale che promette di tagliare le bollette: dal primo al 24 ottobre i nuovi clienti (e quelli vecchi che cambieranno profilo) potranno sottoscrivere il piano con uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto ai prezzi base, con costo della materia prima bloccato per 2 anni. Un risparmio stimato dalla compagnia in circa 100 euro l’anno a utenza. Un annuncio al quale Enel risponde ricordando che da aprile 2026 ha attivato l’offerta a prezzo fisso “Digital luce” “più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso”.