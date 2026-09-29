Carburanti, terzo colpo del governo Meloni: da Q8 price cap su benzina e gasolio dal 1° ottobre

caro carburante

La premier: “Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del governo”

In un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti, Q8 Italia, “accogliendo l’invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori”. È quanto si legge in una nota. Il price cap, si legge ancora, avrà durata di 30 giorni a partire dal 1° ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda.

“La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera. Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall’azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività”. In un momento “particolarmente delicato per il sistema energetico”, dichiarano da Q8, “caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale”.

“Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane”, la reazione in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Dopo Eni e IP anche Q8 accoglie l’invito del Governo italiano a fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Un effetto domino che aiuta l’economia di famiglie e imprese. L’ennesimo risultato frutto della nostra azione politica e diplomatica. Il Governo continua a lavorare per risolvere i veri problemi dei cittadini”, così su X il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “La decisione di Q8 sui carburanti era un auspicio che abbiamo fatto e l’accolgo molto positivamente”, sono invece le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a margine dell’Euro-Mediterranean Water Forum, a Roma. “Questi grandi marchi sono i fornitori dei benzinai, quindi questa azione io mi auguro che abbia un ribaltamento. È interesse del fornitore garantire il cliente”, spiega rispondendo ad una domanda sugli operatori che non sono associati ai grandi marchi.