Garlasco, Selvaggia Lucarelli difende le gemelle Cappa: "Pagano un peccato originale"

Per Selvaggia Lucarelli la verità giudiziaria del delitto di Garlasco è quella fattuale. "Credo che Alberto Stasi abbia ucciso Chiara Poggi", dice ospite di Luca Sommi ad Accordi & disaccordi nell'ultima puntata andata in onda sul Nove. Per la firma del Fatto nella nuova inchiesta che vede indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio non ci sono prove in grado di ribaltare le sentenze. E nel corso della trasmissione difende Paola e Stefania Cappa, le gemelle cugine della vittima, tirare in ballo da testimoni. "Loro pagano un peccato originale che è quello del famoso fotomontaggio che fecero all'epoca, quando sul cancello" della villetta dei Poggi "lasciarono quella foto in cui c'erano loro due con Chiara che era una foto creata da loro artificialmente con Photoshop".

"Non c'è una pista seria", Lucarelli a valanga su Garlasco

Insomma, per Lucarelli "continuiamo a giudicarle per la famosa appropriazione del morto, perché si sono volute collocare in un momento di grande visibilità nel caso Garlasco, sulla scena del delitto assieme alla vittima che in fondo è qualcosa che facciamo quasi tutti oggi sui social - osserva la giornalista - appena muore qualcuno pubblichiamo il selfie col morto".

Cavallaro: perché le gemelle Cappa "sono sempre state sotto ai riflettori"

"La verità", continua, è che le gemelle Cappa "non sono state mai neppure indagate e non è che non sia stato verificato il loro alibi, non è che non sia stato preso il loro DNA, in realtà la loro posizione è stata ampiamente verificata ma non sono mai state indagate, eppure c'è un odio nei loro confronti che chiaramente non nasce da un fatto specifico" ma "non è mai accaduto qualcosa che le colleghi al delitto, sono solo suggestioni". "Ricordo tra l'altro - conclude Lucarelli - che una dei due aveva anche un tutore, era stata operata a una gamba e non poggiava il piede neppure per terra quindi la vedo difficile andare a uccidere a domicilio".