Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser, scanner e droni: ecco perché

Nuovo sviluppo delle indagini sul delitto di Garlasco. Gli uomini del Ris dei carabinieri sono da poco entrati nella villetta di Via Pascoli dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi con laser, scanner e droni. La notizia è stata diffusa in esclusiva dal Tg1 attraverso i suoi canali social. Obiettivo dell'approfondimento di indagine, stando a quanto si apprende, è riprodurre in 3D la casa in cui è stata uccisa la 26enne nel 2007 e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue.