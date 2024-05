Coffee Break, la stoccata di Giuseppe Conte al Pd: "Ci accusano di opportunismo"

31 maggio 2024 a

Nella puntata di Coffee Break del 31 maggio si parla dei rapporti tra Pd e M5S. Andrea Pancani chiede a Giuseppe Conte in quali circostanze il Pd ha mancato di rispetto al M5S. E Conte prima ci pensa un po' ma poi dà una stoccata ai dem in riferimento alle accuse di opportunismo rivolte ai grillini.

"Non ho nessun interesse a richiamare quelle molteplici occasioni in cui il Pd può averci mancato di rispetto - risponde Conte a Pancani - Guardiamo al futuro, è la cosa più importante. Significa rispettare soprattutto le nostre posizioni politiche che nascono da principi e valori consolidati. Ecco per esempio la mancanza di rispetto è quando in ambito Pd, laddove abbiamo posizioni diverse, dicono che le nostre sono opportunistiche e strumentali e fatte per occasioni elettorali. Noi abbiamo una carta dei principi e dei valori e abbiamo una storia. Quelle battaglie sono sempre le stesse e le combattiamo da anni. Siamo in politica per innovare la politica e non per gestire il potere o per costruire l'ennesimo apparato di potere partitico. Il M5S questa cosa non la farà mai. Questa cosa va rispettata: non vogliamo costruire sistemi clientelari e in questo dobbiamo essere rispettati. Saremo intransigenti su quelli che per noi sono principi non negoziabili. La politica si fa per seguire gli interessi dei cittadini e non quelli di un partito o di una oligarchia di partito. Su questo noi siamo intransigenti".