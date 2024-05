Coffee break, Iacometti sulla richiesta di arresto per Netanyahu: "È la vittoria di Hamas"

21 maggio 2024 a

Il tribunale internazionale dell'Aja ha chiesto l'arresto dei vertici di Hamas e di Netanyahu. Se ne parla nel corso della puntata di Coffee Break del 21 maggio. In studio c'era Sandro Iacometti, giorbalista di Libero, che ha sottolineato le ripercussioni di tale richiesta. Soprattutto a vantaggio del terrorismo di Hamas.

"Dovrebbe tuonare tutto l'occidente libero - ha detto Iacometti - Equiparare democrazia e terrorismo, vittime e carnefici è una cosa molto grave. Per Hamas non cambierà nulla, per Israele e Netanyahu potrebbe avere contraccolpi interni, elettorali e politici. L'effetto principale da un punto di vista culturale e mediatico è che sia una grande vittoria di Hamas perché dà voce a quella spaccatura che si è creata in Occidente e che alimenta il sentimento antisemita e antisionista che si è rafforzato in questi ultimi mesi. È un po' quello che voleva Hamas: indebolire l'Occidente che è già debole di suo. Questa iniziativa legittimi posizioni anti-occidentali e anti-atlantiche e rafforza le posizioni di considera l'Occidente un corpaccione malato che non sa più difendere i suoi valori e la sua cultura. E questo tema è molto importante anche in vista delle elezioni europee".