Coffee break, Ghisleri rivela la beffa green: "Cosa pensano gli italiani"

L'Europa approva la direttiva green ma quanto costa? Per gli italiani le politiche "verdi" sono innanzitutto un grande costo che, per il momento, non viene componsato da aiuti da parte di Bruxelles. Se ne parla durante la puntata di Coffee Break del 13 aprile. In collegamento c'era Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, che rivela l'atteggiamento degli italiani nei confronti delle politiche green.

"All'inizio gli italiani erano favorevoli al superbonus. Era visto come un grande respiro dopo il periodo del Covid. Con i nuovi dati questo grande favore sta diminuendo. Non a caso il M5S ha spostato l'attenzione sul tema della giustizia e della questione morale, cavalcando il caso Bari. Il tema vero è che bisogna guardare a cosa è stato fatto. L'Europa ci chiede un modo di vivere verde ed ecompatibile, i costi sono tantissimi e tutto ciò che viene chiamato eco o biocompatibile per gli italiani è molto costoso. Pensiamo alle macchine, la differenze di costo tra una macchina a combustione e una elettrica il costo è una volta e mezza. Pensiamo anche agli investimenti da fare in una casa e quello che non abbiamo salvato è proprio quello. Quindi gli italiani sono un po' più distanti rispetto a questi temi. È utile riuscire a fare un risparmio per essere pronti nel futuro e la casa rimane ancora un punto di riferimento".