L'Aria che tira, il retroscena di Mikhelidze: "Chi sono i prossimi sanzionati"

Nona Mikhelidze rivela la strategia statunitense delle sanzioni nei confronti di chi aiuta la Russia direttamente o indirettamente. L'analista dell'Istituto Affari Internazionali ricorda che una banca austriaca è stata appena sanzionata. Ma ci sono anche banche italiane coinvolte in attività in Russia.

"L'approccio americano è quello di domandare agli europei cosa intendono fare nei confronti delle sanzioni verso chi aiuta la Russia - precisa Nona Mikhelidze - Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno deciso di sanzionare una banca austriaca per le sue attività in Russia. Ma in Russia sono attive anche Intesa San Paolo e Unicredit. Sono loro i prossimi nella lista dei sanzionati dagli Stati Uniti? Che intenzioni hanno Intesa San Paolo e Unicredit sulle loro attività in Russia? Che posizione avrà l'Italia nel caso in cui gli Stati Uniti decidessero di sanzionare. L'accordo tra Russia e Cina sull'energia o si firma o non si firma. Le aspettative russe nei confronti di questo incontro erano molto più alte di quello che si è ottenuto. Quello che si è ottenuto, in pratica, è la conferma del rapporto già esistente tra Cina e Russia. Che è ben lontano dalle ansie e paure che ha l'Occidente verso l'ipotesi che quel rapporto si trasformi in un'alleanza strategica e militare".