L'Aria che tira, Stefano Savi difende Toti: "Solo contributi alla fondazione"

16 maggio 2024 a

a

a

Caso Toti, l'avvocato del governatore della Liguria, Stefano SAvi, parla dei presunti contributi versato alla fondazione e precisa che nessuno di quei fondi è stato versato come utilità personale.

Toti come una "profumiera". Cerno spiazza tutti: la verità sulle intercettazioni

"L'esigenza cautelare è legata alla funzione che ha, così come in tutti i casi simili da sempre. Venuta meno la funzione, verrebbero meno le ragioni della custodia cautelare. Toti sta studiando gli atti e sta preparando la difesa con molta lucidità e convinzione. Sta preparando riscontri che possano servire a ricostruire questi fatti in un'ottica diversa e di piena legittimità. Spinelli non ha pagato. A me questi termine non piace assolutamente. Toti ha ricevuto con le forme previste dalla legge sempre e solo contributi alla sua fondazione o associazione. Non c'è negli atti una virgola che dica che lui ha avuto non solo denaro ma qualsiasi tipo di utilità personale. Questo è assolutamente escluso".