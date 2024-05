L'Aria che tira, la profezia di Italo Bocchino: "Per Toti sarà dura restare governatore"

17 maggio 2024 a

Caso Giovanni Toti, ne parla Italo Bocchino nel corso della puntata de L'Aria che tira andata in onda il 17 maggio. Il direttore de "Il secolo d'Italia" è convinto che non ci sia altermativa alle dimissioni del governatore della Liguria. Secondo Bocchino, il clamore mediatico sollevato dall'inchiesta costringerà Toti alle dimissioni.

"Questa è una decisione che riguarderà Toti dopo l'interrogatorio - ha detto Italo Bocchino - Tutto lascia presumere che sarà dura per Toti restare presidente della Regione. La valenza mediatica di questa inchiesta renderà difficile per Toti restare a fare il presidente della Regione in un momento in cui Genova è chiamata a spendere una decina di miliardi di soldi pubblici per una serie di opere che servono a Genova, alla Liguria e a tutta l'Italia e all'Europa".